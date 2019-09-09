19 Mayıs'ta ilk ders zilini Kaymakam Güner ve Başkan Topaloğlu çaldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun çaldığı ilk ders zili ile başladı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması dileğinde bulunan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılımız başladı. Bu senenin tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini temenni ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin ailelerde ve çocuklarda tatlı bir heyecan oluşturduğunu belirten Başkan Topaloğlu, “Bizleri de sizler için daha iyi neler yapabiliriz telaşı sardı. Çocuklarının eğitimi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, çağın gereksinimlerine uygun eğitim almaları için çaba gösteren tüm anne ve babaları kutluyorum. Çocuklarımızla birlikte geleceği de emanet ettiğimiz emekçi öğretmenlerimize ve geleceğimiz olan gençlerimize 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. 19 Mayıs Belediyesi olarak geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya ve eğitime destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.