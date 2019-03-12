19 Mayıs'ta İstiklal Marşı töreni

Samsun 19 Mayıs ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programa" düzenlendi.

19 Mayıs Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İmam Hatip Orta Okul Müdürü Ahmet Kafkas tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan drama oratoryo gösterisi ve şiirlerin okunması devam eden program İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde ilçe birincisi olan Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokul öğrencisi Nil Kübra Cengiz ve lise kategorisinde Anadolu lisesinden Zeynep Sönmez'e hediyelerinin verilmesiyle program son buldu.