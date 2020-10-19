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19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, Muhtar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Muhtar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


Program, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.


Kaymakam İbrahim Civelek, “Muhtarlar vatandaşlarımız ile kaymakamlık arasında köprü vazifesini görüyor. Muhtarlarımız, gerçekten fedakârca çok önemli hizmetler yerine getirmektedir. Halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha söylüyor, bütün muhtarlarımızı başarılı çalışmalarından ötürü kutluyorum” dedi.

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