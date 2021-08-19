19 Mayıs'ta okullar eğitim-öğretime hazır

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ilçe genelinde okulları ziyaret eden 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Okullarımızda bütün fiziki şartları sağladık. Bu anlamda hiçbir eksikliğimiz yok. Artık, sorumluluk bilinciyle hareket edilip sağlanan fiziki şartların doğru bir şekilde gündelik hayata entegre edilmesi gerekiyor. Pandemi süreci bitmiş değil, kurallara uyulması şart. Evden okula, okuldan da eve hastalığın gelme ihtimali devem ediyor. Şimdiye kadar çok önemli bir mücadele verdik. Bütün gayretimiz öğrencilerimizin daha iyi eğitim almalarını sağlamak" dedi.