19 Mayıs'ta salep yumru tohumu dağıtıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde salep yumru tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Samsun'da 13 ilçede 50 üreticiye 1250 kilo salep yumru tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında yürütülecek olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen Salep Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde salep yumrusu tohumu dağıtımı, Türkiye'de salep üretim merkezi olan 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Salep Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ilimize bağlı 13 ilçede 50 üreticiye 1250 kg salep yumru tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yüzde 50'si bakanlığımız, yüzde 50'si çiftçi katkısı ile gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 202 bin 500 TL'dir. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bakanlığımızca desteklenen bu projenin hem ilimiz salep üretimi ve üreticilerini destekleme hem de salep yumrusunun doğadan izinsiz ve düzensiz sökümünün önüne geçmek anlamında önemli olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere salep yumru tohumları dağıtıldı.

Törene ayrıca 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğmen Serkan Kalınbacak, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal ve salep üreticileri katıldı.