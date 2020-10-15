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19 Mayıs'ta taşımalı servis araçları denetlendi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde taşımalı servis araçları denetlendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde taşımalı servis araçları denetlendi.


Okulların bazı kademelerinde başlayan yüz yüze eğitim öğretimden sonra faaliyete geçen servisler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce denetimden geçirildi.


Denetlemeye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Denetimde araçların taşımaya uygunluğu hijyen durumu öğrencilerimizin maskeleri ve dezenfektan kontrol edildi. Servis şoförlerine de sorumluluklarını yerine getirdiklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.


Denetlemeye 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'un yanı sıra sorumlu şube müdürü Erdeniz Dalga ve sorumlu Şef Şengül Pelit eşlik etti.

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