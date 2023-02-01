19 Mayıs'ta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince kubar esrar ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube, İstihbarat Şube ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Beylik Mahallesi'nde ikamet eden A.K. (43) isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 768 gram kubar esrar, 1 adet kenevir bitkisi öğütme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.