19 Mayıs'tan Büyük Zafere Sergisi ve Müzikali Samsunluları büyüledi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde gerçekleştirilen "Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu" adlı sergi ve "19 Mayıs 1919'dan Büyük Zafere" müzikali düzenlendi.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde OMÜ'de birçok etkinlik düzenleniyor. Son olarak "Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu" adlı serginin açılışı ve 19 Mayıs 1919'dan Büyük Zafere" müzikali gerçekleştirildi.

Program ilk olarak "Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu" sergisiyle başladı. Sanat Merkezi fuaye alanında gerçekleşen sergide, açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sevgi Koyuncu "Bugün başlattığımız Milli Mücadele'nin 100. Yılında Kurtuluş Yolu sergimiz OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü öğretim elemanlarının ürettiği çalışmalardır. Valiliğimiz ve rektörlüğümüzün yürüttüğü projeler kapmasında planlanarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, ‘Büyük Ankara Buluşması' ile sona erecektir. Destekleri için valiliğimize ve rektörlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.

Ardından söz alan proje sorumlularından Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan ise, "Bir medeniyetin yaşaması için duvarlar örmek, şehirler kurmak kadar cümleler, dizeler kurmak, tasvirler yapmak, duyguyu ezgiye aktarmakta önemliydi. Çünkü bir şehir kemerse sanat da o kemeri oluşturan taşlarıydı. Mustafa Kemal Atatürk bunların farkındaydı. Samsunlu sanatçılar olarak bizimde iddiamız, 100. Yılda o kemere taş taşımak, taşınmış taşların izinde gitmektir. Sergimizle birlikte Samsun çıkışı bir meşaleyi ülkemizin güzel ırmaklarına, şehirlerine taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Müzikal öncesi gerçekleşen ve açılış konuşmalarının ardından ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, çalışmaların sahibi öğretim elemanlarının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ölümsüzleştirildi.

19 Mayıs 1919'dan büyük zafere

Serginin ardından "19 Mayıs 1919'dan Büyük Zafere" adlı tematik konser gerçekleşti. OMÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencilerinden ve konuk sanatçılarından oluşan koroyu, Geleneksel Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Yener yönetti. Konserin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Milli Mücadele'de ilk adım atıldıktan sonra çok şey yaşandı. Canını verenler, malını mülkünü bağışlayanlar ve birçok duygu. OMÜ olarak bu duyguları birlikte paylaşmamız gerektiğini düşündük. Duyguları anlatmak değil yaşamak önemlidir, bu anlamda bizlerle duygularımızı paylaşıp, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna kadar geçen süreyi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs'ın 100. Yılı ile özdeşleştirmenin amaçlandığı programda Kurtuluş Mücadelesinin anlatıldığı görsel sunum, geleneksel müzikler ve tiyatral canlandırma yer aldı. Erzurum, Ankara, Denizli, Yozgat, Muğla ve Sivas yörelerine ait "Eledim Eledim", "Seymen Zeybeği", "Kerimoğlu", "Asker Yolu Beklerim", "Yağar Yağmur Zeybeği" gibi eserler, salonu dolduran seyirciler ile buluştu. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tüm ekibe teşekkür ederek, Prof. Dr. Sevgi Koyuncu ve Şef Doç. Dr. Serhat Yener'e Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan tarafından tasarlanan “19 Mayıs 2019 OMÜ 100. Yıl Anı Para” tasarımını takdim etti.

"Milli Mücadele ruhunu günümüze taşıdılar"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "19 Mayıs 1919'dan Büyük Zafere" konulu müzikali izledik. Bizi 100 yıl öncesine götürdüler. O günlerdeki Milli Mücadele ruhunu günümüze taşıdılar. Yapılan hazırlıklar ve sergileyişleri muazzamdı. Salon hınca hınç doluydu. Bu başarılı çalışma, ben dahil salonu dolduran herkesi etkiledi. Bu ve benzer çalışmaların Samsun dışında diğer illerde de sergilenmesinde fayda var" dedi.

Konser bitiminde tüm ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür eden Şef Doç. Dr. Serhat Yener, "100. yılda tüm Türkiye'yi, OMÜ çatısı altında bu salonda birleştirdik" diyerek seyirciye, konsere duyduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen programa, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ senato üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda Samsunlu katıldı.