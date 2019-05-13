1919 metre Türk bayrağı ile yürüyüş

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve bir holding iş birliğince "19 Mayıs'ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" temalı 1919 metre Türk bayrağı ile büyük yürüyüş gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali olan Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı. Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi istikametinde Gar Kavşağı, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi takip edilerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe ayrıca 19 Mayıs Lisesi Bando Takımı da destek verdi.

"Bu organizasyon farklı bir önem taşıyor"

Yürüyüşün sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın diğer düzenlenmiş olan tüm organizasyonlara benzer olsa da daha farklı bir önem ve anlam taşıdığını söyledi.

"100. yıl kutlamaları 2023'e kadar devam edecek"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, Milli Mücadele'nin 100. yılı için bir dizi etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Bu coşkuyu hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bize bugünleri armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. 100. yıl kutlamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılmakta. 100. yıl kutlamaları aynı zamanda 2023'e kadar devam edecek. Bizden sonra Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da devam edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tamer, Samsun Valisi Kaymak'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ve efsane sporcu Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Bayrak Ege Üniversitesine teslim edildi

Ayrıca, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgiç, 17. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın İzmir'de gerçekleştirilecek olması üzerine Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan'a Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın bayrağını teslim etti.

Yürüyüşe ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.