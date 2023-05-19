1919 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüdüler

Atakum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

1919 metre uzunluğundaki Türk bayraklı yürüyüşe öğrenci, öğretmen ve izciler öncülük ederken diğer bir yandan ise bando takımının çaldığı marşlar ile vatandaşlar eşlik etti. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Atakum'da gerçekleştirilen dev bayraklı yürüyüş Çobanlı İskelesi'nde başlarken, Atakum Gençlik Merkezi'nde son buldu.

“19 Mayıs demek Samsun demektir”

1919 metrelik bayrak yürüyüşünde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bugünkü yürüyüşümüzü bayrağımızın eşliğinde kalabalık vatandaş grubumuzla birlikte Çobanlı İskelesi'nden başlayıp sahil istikametinde Atakum Gençlik Merkezimize kadar gerçekleştirdik. Üçüncü defa yaptığımız bayrak yürüyüşü olmasına rağmen kalabalığın her seferinde arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü çok güzel. Bu manada bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Zaten 19 Mayıs demek Samsun demektir. Samsun halkının ne kadar içselleştirdiğini ve yüreğinde hissettiğini görüyoruz. Samsunlu vatandaşlarımızın, halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Ayrıca bayrak yürüyüşü programına Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever katıldı.