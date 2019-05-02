1919 öğrenci ve gençten devasa koro oluşturuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, 70 okuldan 1919 öğrenci ve genç ile 85 müzik öğretmeninden oluşan “Bir Adımla Başlar 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu” marşlar ve şarkılar seslendirdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca yürütülen “Bir Adımla Başlar 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu” marşlar ve şarkılar seslendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen etkinlik Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikten önce açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu etkinliklerin 19 Mayıs günü doruğa çıkacağını ifade eden Vali Kaymak, “Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu program sergilenecek. Yürüyüşlerimiz olacak. Uçak gösterileri olacak. Samsun her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İnşallah programlarımız devam edecek” dedi.

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından 70 okuldan 1919 öğrenci ve genç ile 85 müzik öğretmeninden oluşan devasa koro Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi ile birlikte sırasıyla 7 marş, 2 şarkı seslendirdi. Etkinliğin son bölümünde ise Vali Kaymak ve protokol üyeleri de koroya eşlik ederek marşlar seslendirdi.