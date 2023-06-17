'1937 yılında Samsun' sergisi

Samsun'da bir emekli vatandaş tarafından 1937 yılına ait olan 45 fotoğraf toplanarak sergilendi. Kentin belleği olan sergide bugün Samsun'un simgesi haline gelen birçok eserin fotoğrafı bulunuyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde 1937'de Samsun'un farklı noktalarında çekilmiş tarihi siyah- beyaz fotoğraflar sergilendi. İzmir'de bir eskici dükkânında ortaya çıkan Samsun albümü, emekli Hüseyin Kösebay tarafından açılan sergide Samsunlulara tanıtılıyor. Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi gibi birçok yerin o yıllardaki hali sergide gösteriliyor.

“Kentin belleği burada”

Sergi hakkında bilgi veren Hüseyin Kösebay, “Samsun'da sosyal medyada birkaç gruplar vardı. Bende de bir hobi oluştu. İstedim ki Samsun'la ilgili bir grup kurayım. 'Samsun'un Dünü ve Bugünü Nostalji' grubunu kurdum. Sonra böyle bir arşiv oluştu. Bu arşivimizde çeken kişiyi bilmiyoruz. Bu albüm eskiciye düşmüş. İstanbul'da ikamet eden emekli öğretmen Halit Karapıcak'ın bacanağı İzmir'de eskicide bu albümü görüyor. Akabinde Halit Karapıcak böyle bir albümün olduğunu bana söyledi. Dijitallerini çıkarttım. Albümüm orijinali Halit Bey'dedir. Samsunumuzun kent belleğine fotoğraflar kazandırdık. Güzel bir sergi oldu. O dönemki 23 Nisan hareketleri, mesire yerleri, bugünkü Samsun merkezin eski hali fotoğraflarda bulunuyor” dedi.