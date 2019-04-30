1'inci Samsun Kültür ve Sanat Festivali açıldı

SAMSUN (İHA) – 1'inci Samsun Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla yapıldı.

19 Mayıs 1919'un yıldönümü nedeniyle, Samsun'da birçok etkinlik düzenleniyor. Bugün de Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 1'inci Samsun Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı gerçekleşti. Birçok sanatçının stant açtığı festivalde kültür ve sanat yayınları sergileniyor.

Festivalin açılışında konuşan Festival Başkanı Asude Mert, "Sanatçı birliğinin kurulmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu festivalin başarıya ulaştığına inanıyorum. Çünkü biz sanatçılar birlik olmayı başardık. Burada sanatın her dalından sanatçılarla birlikte 3 gün geçireceğiz. Samsun'un sanat ruhunu geri kazanması açısından bunun iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Asıl büyük coşku 19 Mayıs'ta yaşanacak”

19 Mayıs etkinliklerinin devam edeceğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da çok büyük bir heyecan var. Milli mücadele ve kurtaran şehiriz. Kurutuluş Savaşı'nı başlatan şehir olmaktan da mutluluk, gurur ve onur duyuyoruz. Bu çerçevede 19 Mayıs 1919'un yıldönümü kapsamında birçok etkinlik yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de çok büyük etkinlikler yaptık. Asıl büyük coşku 19 Mayıs'ta yaşanacak. Cumhurbaşkanımızın büyük ihtimalle ilimize teşrif edecek. Büyük bir iftarın ardından sahne programları sergilenecek. Bu coşku devam edecek” diye konuştu.

“Sanatçı, sanatını göstereceği uygun ortamı bulamazsa küser”

Sanatçılara uygun ortamın hazırlanması gerektiğini vurgulayan Vali Kaymak, “Bugün de Samsunlu sanatçıların bir araya gelerek kurdukları Samsun Kültür Sanat etkinliklerini başlattık. Samsun'un gerçekten bir sanat şehri olduğunu da düşünüyorum. Biz hep Tarım, sanayi, turizm ve spor şehri diyoruz ama Samsun tarihinde çok sayıda sanatçı ve sanatçı ruhlu insan olduğunu düşünüyorum. Samsunlu sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları erkinlikleri çok anlamlı buluyorum. Bu sene 100. yıl çerçevesinde bu etkinlikleri yapıyoruz ama gelecek yıllarda daha da gelişmiş şekilde kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Sanatçılara da imkan verilmesi lazım. Sanatçı, sanatını göstereceği uygun ortamı bulamazsa küser. Onun için Samsun, sanat için bana göre en uygun ortam. Halkımızın da bu etkinliklere destek vermesi lazım. Samsunlu sanatseverleri, bu etkinlikleri takip etmeye davet ediyorum.”

Festival, 3 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.