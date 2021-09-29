2. Atakum Kitap Günleri başlıyor

Atakum Kitap Günleri başlıyor. Etkinlikte, 1-10 Ekim tarihleri arasında 40 yayıncı, 100 marka, 50 yazar ve binlerce eser kitapseverlerle buluşacak.

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen ve ziyaretçi akınına uğrayan Atakum Kitap Günleri'nin 2.'si kitapseverlerle buluşuyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl yapılamayan etkinlik, 1 Ekim 2021 tarihinde Türkiş mevkiindeki Atakum Kent Meydanı'nda (Emek Park) kapılarını açıyor. 10 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Atakum 2. Kitap Günleri'nde 40 yayıncı, 100 marka, 50 yazar ve binlerce eser yer alacak. Etkinlik, 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Aynı zamanda imza günleri ve söyleşilerin de yer alacağı 2. Atakum Kitap Günleri'nde, kitapseverler yazarlarla da bir araya gelecek.

Yazarlarla buluşma

Atakum Belediyesi'nin gerçekleştireceği 2. Atakum Kitap Günleri'nde Buket Uzuner, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, Barış Yarkadaş, Cemil Kılıç, İsmail Tokalak, Bekir Öztürk, Miraç Çağrı Aktaş, Haldun Açıksözlü, Behruz Dijurian, Atilla Küçükala, Elif Çırak, Burak Güler, Aleyküm Dilara Keskin, Menşure Atmaca, Sümeyye Demirkan, Kübra Kiraz Berk, Irmak Zileli, Faruk Duman, Sinan Yağmur, Semrin Şahin, Serkan Türk, Suat Duman, Mehmet Okuyan, Mustafa Çağlar, Ertuğrul Taş, Volkan Konya, Hanife Uzun, Dilek Şalcı, Fatih Kazım Kuruçaylı, Melahat Kanoğlu, Bengül Alkan, Yavuz Yılmaz, Ersin Yeni, Bilsen Şahin, Köksal Aydın, Serkan Emir, Erkan Karasoy, Binali Gül, Ömer Keskin, Gülseren Akdaş, Asena Özbağ, Ali Eryılmaz, Demet Türkmen, Nihat Gökmen, Ünal Kar, Melek Koç, Fatma Hatun Esen, Eylem Karabulut, Taner Metin, Betül Fırat, Dr. İsmail Bozkurt, Dr. Deniz Taşkın, Fevzi Aslan, Prof. Dr. Ebubekir Altıntaş, Yunus Yılmaz, İdris Anarat, Zeynep Batımor gibi birçok deneyimli yazar okurlarıyla buluşacak.