2 ayda devlete 13,8 milyon tapu harç geliri

Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde yapılan 27 bin 537 işlemde devlete sağlanan tapu harcı geliri 13 milyon 806 bin 963 TL oldu.

Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun ili genelinde 1 milyon 131 bin 720 adet parsel bulunuyor. 22-a uygulaması gerektiren İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Bafra ilçeleri 33 birim yaklaşık 23 bin 500 parselin, Vezirköprü ilçesi 48 birim yaklaşık 47 bin 479 parselin uygulama raporlarının genel müdürlükten olurları alındı ve en kısa sürede ihale edilmesi bekleniyor.

Ayrıca 2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde 27 bin 537 işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı geliri 13 milyon 806 bin 963 TL oldu.