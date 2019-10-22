2 bakan yeni sanayi alanı için Samsun'a gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Samsun'da yeni sanayi alanı parselleri üretilmesiyle ilgili çalışma yapmak üzere Samsun'a geleceğini açıkladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yapılması düşünülen yeni sanayi alanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Karaaslan, yakın zamanda konuyla ilgili 2 bakanın Samsun'a gelerek incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti.

Ziyaretin amacının Samsun'un gelişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Çiğdem Karaaslan, “Bugünkü ziyaretimiz de bizler açısından çok önemli. Biz Samsun'un farklı noktalardaki temsilcileriyiz. Kimimiz Ankara'da siyaseten Samsun'u temsil ediyor kimimiz de burada iş dünyasında emek üreterek, istihdam oluşturarak temsil ediyor. Samsun TSO da bu noktada şehrimizi ulaşmak istediğimiz noktaya taşımak için çaba koymuştur ve koyacaktır. Burada bizim üstümüze düşen görevler de var. 31 Mart seçimleri ve İstanbul seçimlerini atlattık. Onun öncesinde de birçok seçimi arka arkaya atlatırken, şehrimizle ilgili yapmak istediğimiz, hedeflediğimiz, ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde önemli hamleler var. Şimdi bunları hayata geçirme zamanı. Şehrin bilim camiası, ticareti, sanayisi ve bütün farklı kesimlerin temsili ile bütün siyaset kurumu tek vücut olursa bir şehirde kalkınma sağlanabiliyor. Bizim şehrimiz de artık potansiyellerini bilen ve bunları hayata geçirmek isteyen bir şehir. Bunlar için TSO yönetimi ile beklentileri netleştirmek adına bir araya geldik” dedi.

“Şehrimizin bizden en büyük beklentisi, sanayimizin gelişmesine imkan sağlayacak yer arayışı”

Samsun'un en büyük beklentisinin yeni sanayi yeri arayışı olduğunu dile getiren Karaaslan, “Samsun şehrinin, sanayisinin üretme potansiyelinin artma gibi bir talebi var. Biz de bunları gerçekleştirmek için seçimlerin hemen sonrasında ciddi bir çalışma başlattık. Tüm milletvekillerimizle birlikte ilgili bakanlarımızla görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımıza da zaman zaman bilgi verdik. Samsun'un bekleyen önemli taleplerini gündeme getirdik. İnşallah sırasıyla bunları peyderpey çözme zamanı. Şehrimizin bizden en büyük beklentisi, sanayimizin gelişmesine imkan sağlayacak yer arayışıydı. Bunu hem büyük sanayi hem de aynı zamanda büyümeyi hedefleyen sanayi bekliyor. Bu, şehrimize sadece sanayi anlamında bir gelişmişlik kazandırmayacak. Beraberinde istihdam ve katma değeri yüksek üretimi de getirecek. Böylelikle Samsun'a ve ülkemize değer katacak. İnşallah önümüzdeki günlerde Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi şehrimizde ağırlayacağız. Onlarla Samsun'un sanayisinin gelişmesi noktasında birlikte ortaya koyduğumuz hedeflerimizi konuşacağız ve netleştireceğiz. Bizim dünyaya ihraç ettiğimiz birçok değerlerimiz var. Çok önemli değerli iş adamlarımız da var. Biz bunları biliyoruz. Onlarla sık sık da bir araya geldik. Şimdi artık onların bu taleplerini hayata geçirme zamanı. O nedenle üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu noktada konuyu biraz daha detaylandırmak için buradayız. AK Parti grubu olarak bütün dinamiklerle birlikte iş dünyasının yanında kol kola girerek, şehrimizi hedeflediğimiz o bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz” diye konuştu.

Murzioğlu: “Yeni sanayi istihdamı arttırarak, ekonomiyi güçlendirecektir”

Yeni sanayi bölgesinin Samsun'a kazandırılmasının ülkeyi de kalkındıracağına dikkat çeken TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ekonomimizi çok iyi yerlere getirmemiz lazım. Samsun ekonomisini çok iyi bir yere getirecek projeyle beraber bizlere gelmeniz, bizleri çok mutlu etti. Bu ilin makro projelerinden bir tanesi, Samsun'u çok ilerilere taşıyacak, ekonomisini üst düzeyde tutacak, istihdamı arttıracak bir organize sanayinin Samsun şehrine kazandırılmasıdır. Şimdi sanayimiz var derken bunları övünerek anlatıyoruz. Allah, yapanlardan razı olsun. Ama Samsun ölçeğinde bir şehre yakışır organize sanayi yapamamışız. 600 dönümlük organize sanayimiz var. Bugün 600 dönüm OSB'ye ek arazi istedik. 140 dönüm sanayi parseli çıktı ve manşetlere düştük. ‘Sanayicinin önü kapanıyor, bunlara yer verilmiyor' diye. Biz, birebir yapımcıyla muhatabız. Samsun'da yaptığımız çalışmada şu anda Samsun'un 3 milyon m2 gibi bir sanayi alt yapısına ihtiyaç var. Bunun yanı sıra istihdamı arttıracak ve işsizliği ortadan kaldıracak bir durumdayız. Siz, bizim temsilcilerimiz olarak Ankara'da bu işe gönül koyduysanız, biz bu OSB'yi beraber yapıp istenilen seviyeye getireceğiz. Bu Samsun'un olmazsa olmazıdır. Verdiğiniz çaba için sizleri tebrik ederim. Eğer bunu yaparsanız, siyaset hayatınız bittikten sonra bile bu işte katkısı olan herkesin adı hatırlanacaktır. Samsun'un buna ihtiyacı var. İnşallah hep beraber bu OSB'yi yapacağız. Bizler her zaman yanınızdayız. Geçmişte de birçok girişimde bulunduk. İnanın sizin bu hamlenizle birlikte bu işi bir an önce bitiririz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Çiğdem Karaaslan, Ankara'da da konunun takipçisi olacaklarını bir kez daha tekrarladı.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.