2 bin 135 sürücüye ceza, 141 araca trafikten men

Samsun'da polis ekipleri trafik ve asayiş yönünden 13 bin 48 araç ve sürücü kontrol eti, 2 bin 135 araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı, 141 aracı da trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğü 23 Aralık Cuma saat 08.00 ile 26 Aralık Pazartesi saat 08.00 arasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler ile sabit yol ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

29 bin 66 şahsa GBT sorgusu

Yapılan çalışmalarda 29 bin 66 şahsın GBT sorgusu yapılarak toplam 77 aranan şahıs yakalandı. 8 şahsa adli, şahsa idari işlem yapıldı. 146 iş yeri kontrol edilerek, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 6 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 106 adet mermi, 48 adet kesici/delici alet ele geçirildi. Ayrıca 1050 adet ecza, 2,45 gr. kannabinoid, 14,29 gr. metamfetamin, 37,52 gr. esrar, 110 adet ecstacy hap, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 13 bin 48 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 135 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 141 araç trafikten men edildi.