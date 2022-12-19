2 bin 251 sürücüye ceza, 205 araca trafikten men

Samsun'da polis ekipleri trafik ve asayiş yönünden 13 bin 472 araç ve sürücüyü kontrol etti, 2 bin 251 araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı, 205 aracı da trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, 16 Aralık Cuma saat 08.00 ile 19 Aralık Pazartesi saat 08.00 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler ile sabit yol ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

31 bin 444 şahsa GBT sorgusu

Yapılan çalışmalarda 31 bin 444 şahsın GBT sorgusu yapılarak toplam 78 aranan şahıs yakalandı, 5 şahıs gözaltına alındı, 24 şahsa adli, 58 şahsa idari işlem yapıldı. 201 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 109 mermi, 66 adet kesici/delici alet, 8,03 g kannabinoid, 38,15 g metamfetamin, 21,75 g esrar, 0,74 g marihuana, 747 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 13 bin 472 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 251 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 205 araç da trafikten men edildi.