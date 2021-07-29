2 bin kişi bu yöntemle sigarayı bıraktı

Özgür İnce, “Sigara bağımlılığı bir hastalıktır. Mora terapi ile 2 bin kişiyi iyileştirdim. Mora terapi radyo dalgalarıyla beynin nikotin algılayıcılarına sinyal gönderilerek reseptörleri kapatırız. Bu yöntemle nikotine olan bağımlılık gitmiş olur. Mora terapi ses dalgasıdır, radyo frekansıdır. Bilimsel olarak ispatlanmıştır” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Özgür İnce, uzun yıllardır sigara uzmanlığı yaptığını ifade ederek, “Birçok yöntemle sigara bırakma yöntemi denedim içlerinde uygulayıp en çok başarı elde ettiğim yöntemse mora terapidir. Bu yöntemle yüzde 92 başarı elde ettik. Mora terapide ağrı, sızı yan etki hissetme durumu yoktur. Tek seans olarak uyguluyoruz genel de ilk seans sonrası bırakıyor hasta yaklaşık 60-70 dakikalık bir seanstır. Yalnız psikojenik bağımlılığı fazla olan bireylerde sigarayı içmesine etmen olan stres yükü fazla hastalarda 2. veya 3. seansı tekrar etmemiz gereken durumlar oluşabiliyor. Tedavi için yola çıktığımız hasta ile 6 aylık bir sürece başlamış oluyoruz. Tedavinin yan etkisi olmadığı için 6 ay içerisinde hastaya tekrar uygulayabiliyoruz. Bu duruma ihtiyaç duyduğumuz bir hastamız olmadı henüz” dedi.

“Sigara krizini önlüyoruz”

Uzm. Dr. Özgür İnce, ”Sigara krizine girme durumuna karşı reseptörü doyurup kapatıyoruz. Bu sayede krizi önlüyoruz. Tek başına nikotin bağımlılığı söz konusu olduğunda başarı oranımız yüzde 100, başarı oranının yüzde 92 olma sebebi psikojenik süreçtir. Bu süreci hastalarımızla kurduğumuz iletişim sayesinde yeniyoruz. Sigarayı bırakma sonrası damar sağlığı düzeliyor. Bu sayede kişi düzenli spor yapmaktan, ailesiyle daha sağlıklı vakit geçirmekten keyif alıyor. İştah açıklığı yaşanma durumunda ona özel bir beslenme verebiliyoruz. Pahalı olduğuna dair bir algı oluşabiliyor özel bir yöntem olduğu için 2 aylık sigara paranıza eş bir tedavi yöntemi” ifadelerini kullandı.