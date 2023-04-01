2. el otomobilde bayram hareketliliği

el otomobil pazarlarında hareketlilik arttı.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan oto pazarında yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla araba alma hayaliyle pazara giden vatandaşlar, pazarın hareketlenmesine neden oldu.

Piyasa hakkında bilgi veren oto galerici Rıfat Bilgili, “Ramazan dolayısıyla bayram önü bir hareketlilik var. Fiyatlar ise yine yerinde durmuyor. Satılan arabayı yerine koymakta zorlanıyoruz. Pazardaki hareketlilik bizi mutlu ediyor. Şu anda sorunsuz kullanmak istiyorsanız 300 bin TL'nin altında bir araba yok. 300 bin TL'nin altında bir araba alan sanayide bol bol dost ve arkadaş edinir. Bundan sonraki hayatına usta ve parçacılarla beraber devam eder. Piyasada da zaten 300 bin TL ile 500 bin TL arasında arabaların satışında hareketlilik var” dedi.

“Ben de satıcıyım ama bazı satıcılar 40 binlik arabasına 160 bin TL istiyor”

Arabasını satmaya getiren Hafi Öztürk, “Arabamı satmak için geldim. Piyasa çok yüksek. Değerlerinin çok üzerinde fiyat istiyorlar. Ben de arabamı satmaya geldim ama 2003 model arabama 120 bin TL istiyorum. Ara sıra soran oluyor ama tam istediğim fiyatı henüz alamadım. Vatandaşlar da daha çok bir üst sınıf arabalara bakıyor. Onların da fiyatı biraz yüksek oluyor” diye konuştu.

Araba almak için pazara gelen Halit Karakaya, “Pazardan araba almaya geldim. 150 bin TL bir bütçem var. Fiyatlar biraz yüksek. İnşallah aradığım aracı bulurum. Genelde internetten bakıyordum, bir de pazara bakmak için geldim” şeklinde konuştu.

“200 bin TL'ye araba bakıyorum ama işim çok zor”

İstediği arabayı istediği fiyata bulamadığını belirten Ruşen Keleş ise şunları söyledi:

“İstediğim arabayı istediğim fiyata bulamadım. Fiyatlar yüksek geldi. 200 bin TL'ye araba bakıyorum ama işim çok zor gibi görünüyor. Sorduğum arabalara 270 bin TL'ye kadar fiyat söylediler. İnşallah hem hoşumuza giden hem de bütçemize uygun bir araba buluruz.”