2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerindeki bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan N.Y. ve M.C.B. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu silahla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen M.A.'nın (27) yerini tespit etti. Bulunduğu eve baskın düzenleyen polislerden kurulmak için 3 katlı binanın çatısına çıkarak kaçmak isteyen M.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından çatıda kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.