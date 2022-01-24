2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı

Samsun'un Ladik ilçesinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok ahır çöktü.

Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışı Mazlumoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aileyi mağdur etti. 50 metre uzunluğundaki ağıllarında 15 büyükbaş besleyen ailenin ağılı çatısındaki kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Belli bir bölümü zorlukla ayakta durabilen ağılın içerisinden büyükbaş hayvanları güçlükle kurtarabilen aile, minibüs, römork ve tarım aletlerini ise kurtaramadı. Ahırın çökmeyen taraflarının da yıkılmak üzere olduğunu belirten aile, yetkilerden yardım istedi.

Yardımın gelmemesi halinde ahırdaki minibüs ve değerli eşyaların zarar göreceğini belirten Cevahir Ölmez, “Ladik Mazlumoğlu Mahallesi'ndeyiz. Pazar sabahı başlayan kar, bugün itibarıyla 2 metreye kadar ulaştı. 50 metre eninde, 9 metre uzunluğundaki ahırımız zarar gördü. Bizim mahallenin yakınında 4-5 ağırda da yıkılma söz konusu ve bazı köylülerin malları da telef oldu. 15 büyükbaş hayvanımız var. Ahır yıkılmadan hayvanlarımızı kurtarmayı başardık. Yıkılmak üzere olan ahırda minibüs, römork, ot biçme makinaları, otlar ve tarım aletleri duruyor. Yetkilerden çatının biran önce kaldırılmasını ve içerideki malzemelerimizin kurtarılmasını istiyoruz” dedi.

Yetkililerden yardım bekleyen aile, ahırda kalan araç ve eşyalarını kurtarmak istiyor.