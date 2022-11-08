2 öğrencinin öldüğü kazaya karışan kamyonet sürücüsü teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan kamyonet sürücüsü, polise teslim oldu.

Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Sedde yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon sürücüsü yol kenarında 55 AIH 803 plakalı motosikleti yolun sağında devrilmiş, 40 metre ileride de 2 kişinin de çalıların arasında yattığını görerek 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalıların arasında yatan 17 yaşındaki öğrenciler Sefa Yıldırım ve Çağlar Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50'de olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Teslim oldu, kaza aydınlandı

Kaza sonrası korkup olay yerinden kaçan 61 TR 925 plakalı kamyonet sürücüsü Kadir B., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kırsal mahallelerden hurda toplayan Kadir B, Koşu Mahallesi tarafına giderken aracına sol arka taraftan motosikletin çarptığını, kendisinin de olay yerinden kaçtığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde aracın sol arka stop lambalarının kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor