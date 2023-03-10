2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nin (46) kullandığı 55 GT 936 plakalı otomobil ile C.Y. (63) yönetimindeki 52 DS 972 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. ile eşi P.Y. (63) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.Y., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.