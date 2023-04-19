2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde Gençlik Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'nin(42) kullandığı 06 YHG 38 plakalı otomobili ile A.Ç (60) idaresindeki 55 LH 181 plakalı otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ç yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.