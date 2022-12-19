Samsun Terme'de düzenlenen "2. Pide, Pirinç, Balık Festivali"nde ünlü şeflerin tattığı bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı. Terme pidesi ve Terme pirinci, festivalin en çok ilgi gören lezzetleri oldu.

Samsun'un Terme ilçesinde 2.'si düzenlenen geleneksel ‘Pide, Pirinç ve Balık Festivali'nde yaklaşık 2 ton balık ve 8 bin kişilik pide ile meşhur terme pirincinden yapılan pilav dağıtıldı.

Yöresel ürünlerin ve lezzetlerin sergilendiği festivalde, ödüllü hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışması, halk oyunları gösterisi, Gülşen Şimşek konseri, Doğukan Alsay DJ performansı ile teknelerin denizde selamlama gösterileri gerçekleştirildi. Festivalde sanatçı grubu Koliva da sahne aldı.

Terme pidesi ve Terme pirinci tanıtıldı

Festivalde yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapıldığını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Önceki sene hamsi festivali olarak başlatılan projemizi bu sene daha da genişleterek bölgemizin en önemli yöresel lezzetleri olan pide ve pirincimizi de ekledik. Türkiye'ye adını duyurmuş ve tescillemiş olan, şehrimizin en önemli markalarından olan Terme pidesinin ve yaklaşık 40 çeşit pilavın yapıldığı Terme pirincinin sunumunun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'ndeki en güzel festivaldeyiz” dedi.

Bölgenin ilk ‘Gastronomi Festivali'ne hazırlık

Özenle hazırlanan pide, pilav ve balığın vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını söyleyen Belediye Başkanı Kılıç, “Termemize değer katan, markası olmuş bu ürünleri gelecek yıllarda yapacağımız festivallerde daha da geliştirerek bölgenin ilk ve tek gastronomi festivaline dönüştürmeyi planlıyoruz. Terme 2. Pide, Pirinç, Balık Festivali'ne destekte bulunan tüm paydaşlarımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın açılış töreninin ardından, lezzetli pilavlarıyla tanınan Baruthane Pilavcısı Nedim Şahin, standın başına geçerek hazırladığı pilavı vatandaşlara ikram etti. ‘Bugün ne yiyeceğiz?' sorusuyla bilinen Nedim Şahin'in pilavını tadan Ayşe Akkuş, “Terme pirinciyle hazırlanmış, kaz etiyle ve nohutla karıştırılmış pilavın lezzeti mükemmeldi” dedi.

Pilavcı Nedim Şahin, şef Muhittin Kaplan, şef Haldun Tüzel, şef Miraç Bayındır, şef Zeyyat Karbancıoğlu, OMÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fergan Karaer'in gurme şef olarak katılım sağladığı festivalde, hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışmasında vatandaşlar lezzetlerini yarıştırdı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren yarışmacılar şefler ve protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Terme'nin yöresel lezzetlerine doyan vatandaşlar, program sonunda Koliva ve Doğukan Alsay'ın sahne performanslarıyla coştu.