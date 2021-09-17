2 TL'lik simide ‘hijyen' denetimi

Samsun'da 4 Eylül'den itibaren fiyatı 2 TL olan simitte hijyen denetimi yapıldı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, simit fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde simit ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler, zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimine tâbi tutuldu.

İlkadım Belediyesi, ekmek ve simit imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde çok sayıda simit üretimi yapan fırın denetlendi. Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, çalışanların kılık kıyafetleri, fırınların temizliği, hammaddelerin saklanma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve simitlerin gramajları incelendi. Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Hijyen kurallarına uymayanlar ve gramaj eksiği olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

“Mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz”

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız ve sağlıkla atlatmak için mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz” dedi.