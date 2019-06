Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi” Samsun'da başladı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve kongre başkanı Prof. Dr. Zeki Aytaç, bilimsel alanda yapılacak her türlü çalışmada sivil örgütlerin canı gönülden büyük katkılar sağladığını ve bundan sonra da bu katkı ve desteği vereceklerini bildiğini belirterek, “Bunlardan biri de Flora Araştırma Derneği. Bu derneğimiz bitki ve biyolojiyle ilgili bilimsel çalışmalara açık ve her zaman yanınızda olacaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel sunumlara geçilirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Musa Doğan “Tıbbi Bitkilerin Anlaşılması ve Korunması: Ada Çayı Örneği - Understanding and Conservation of Medical Plants: A Case Study of Salvia L. (Lamiaceae)”, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Şinasi Yıldırımlı ise “Türkiye'de Bitki Örneği Toplayıcı Araştırıcılar, Revizyon Nasıl Yapılır, Yeni Tür Nasıl Tanımlanır” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap etti. 2. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi'ne ABD, İsviçre, Avusturya, Irak, Libya, Yemen ve Malezya'dan konuk akademisyen ve katılımcıların yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler çalışma ve sunumlarıyla katkı verecek.

Bitkisel biyoçeşitlilik ve daha fazlası kongrede mercek altına alınacak

23 Haziran'a kadar devam edecek kongrede farklı oturumlarda dünya ve Türkiye'deki bitki çeşitliliğinden küresel iklim değişikliğinin bitkiler üzerindeki etkilerine, biyokaçakçılıktan yeni bitki türlerine kadar pek çok tema işlenecek ve poster sunumları yer alacak. Kongrenin son gününde ise Kızılırmak Deltası ile Ladik ve Amasya'ya geziler düzenlenecek. 100'e yakın kayıtlı katılımcıyı ağırlayan kongreye ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Kongre Başkanı OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fergan Karaer, organizasyon komitesindeki akademisyenler ve yetkililer, yerli ve yabancı konuklar ile öğretim üyeleri katıldı.