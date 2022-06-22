20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da 20 torbacının tutuklandığı uyuşturucu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucuyla mücadeleye yönelik talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik tespit edilen 26 adrese narkotik köpeklerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 20 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar ise dron ve kameralara kaydedildi. Görüntüler, Samsun Valiliği tarafından basın kuruluşları ile paylaşıldı.