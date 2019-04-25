200 bin Euro'luk golf turnuvasında heyecan devam ediyor

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour, Samsun'da tüm heyecanıyla devam ediyor.

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı, bugün itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde başladı. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 9'u Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıktı.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan, istiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle 25-28 Nisan tarihleri arasında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenleniyor. Turnuva, European Challenge Tur takviminde yılın ikinci organizasyonu olarak dikkat çekiyor.

Turnuva hakkında bilgiler veren Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alp, “30'a yakın ülkeden sporcu, Samsun'da golf turnuvasında mücadele veriyor. Toplam 156 sporcudan 9'u da Türk sporculardan oluşuyor. Bu oyuncuların hepsi de ileride televizyonlarda sıkça görmeyi umduğumuz meşhur sporcu olabilecek adaylar. Bu sporcular ileride çok iyi birer golfçü olacaklar. Bu turnuva için Samsun'u seçmemizin de özel bir nedeni var. Burayı federasyon olarak çok destekliyoruz. Ayrıca 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olması nedeniyle bu turnuvanın Samsun'da yapılması da çok kıymetli oldu. Turnuvanın Samsun golfüne büyük katkı vereceğini düşünüyoruz. Halkın ilgisini çekmek, Samsun'da golfün yaşaması için çok önemli. Turnuvada ayrıca 200 bin Euro ödül dağıtılacak. Bu ödül derecelere göre sporculara dağıtılacak. Bu turnuva, Avrupa'da yapılan ayaklardan bir tanesi olma özelliği de taşıyor. Golfçüler, buralarda topladıkları puanlarla bir sınıf atlayıp, asıl profesyonel lige çıkış biletini alıyorlar. Bu turnuvada başarılı olmak, sporcuların puanlarını yükseltmesi için de çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Portekiz, İngiltere, Fransa, İspanya, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, İskoçya, Danimarka, İrlanda, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Almanya, İsveç, Avusturya, Günay Kore, Avustralya, Norveç, Galler, Finlandiya, Çekya, Şili, Kanada, Türkiye ve Kolombiya gibi 30'a yakın ülkeden golfçülerin katıldığı turnuva 28 Nisan'da sona erecek.