200 kilodan 84 kiloya düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun'a gelen 65 yaşındaki Mustafa Karakullukçu geçirdiği obezite cerrahisi operasyonu ile 197 kilodan 84 kiloya düştü. Kiloya bağlı sağlık sorunlarından kurtulan 65 yaşındaki Karakullukçu, kendini delikanlı gibi hissettiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'a obezite cerrahisi ameliyatı olan Mustafa Karakullukçu, 197 kilodan 84 kiloya düştü. Kiloya bağlı sağlık sorunlarından kurtulan 65 yaşındaki Karakullukçu, kendisini artık 25 yaşında delikanlı gibi hissettiğini belirtti. Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzm. Dr. Volkan Kınaş'a gelen Mustafa Karakullukçu, obezite ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

200 kilo iken kendisini bir eşya gibi hissettiğini söyleyen Karakullukçu, "Şimdi kendimi genç delikanlı gibi hissediyorum. Yeniden doğmuş gibiyim. Emekli olduktan sonra kendimi yemeğe verdim. Yedikçe kilomda arttı, sağlık sorunlarımda. 200 kiloya kadar ulaştım. Günlük işlerimi yapamaz hale geldim. Namaz kılamıyordum, uyku uyuyamıyordum, lavaboya bile gitmekte zorlanıyordum. Arkadaşlarımdan uzak sosyal faaliyetim yoktu. Merdiven inip çıkmakta güçlük çekiyordum. Bir gün arkadaşımın da tavsiyesi ile Dr. Volkan Kınaş hocam ile tanışma fırsatımız oldu. Kendisinin yaptığı muayene sonrası obezite ameliyatını önerdi, ben de kabul ettim ve oldum. Çok kısa sürede ayağa kalktım. Kendisinin bize vermiş olduğu tavsiyelerle birlikte kilo vermeye başladım. 200 kilodan şimdi 84 kiloya geldim. Hiç bir sıkıntım yok, yeniden doğmuş gibiyim. 65 yaşındayım, kendimi 25 yaşında delikanlı gibi hissediyorum. Uykum düzeldi, sağlık sorunlarımdan kurtuldum. Merdivenleri rahat rahat inip çıkıyorum. Hareket bile edemiyordum, şimdi egzersizimi ve sporumu yapıyorum. Benim gibi kilosundan kurtulmak isteyenlere öneriyorum. Mutlaka korkmadan gelsinler obezite ameliyatını olsunlar. Benim gibi yeniden doğmuş gibi hissetsinler. Bu anlamda beni sağlığıma kavuşturan doktorum Volkan beye ve hastane personeline teşekkür ediyorum" dedi.

"Hastalarımızla bir aile gibiyiz"

Obezite cerrahisi hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş ise, "Mustafa bey bize başvuran binlerce hastadan sadece birisi. Kendisine süreci anlattıktan sonra ameliyat olmaya karar verdi. Kendisini de azmetmesi ve isteğiyle kısa bir sürece kilo verdi ve kiloya bağlı olan sağlık sorunlarından da kurtuldu. Obezite cerrahisi kilolu olan hastaların kilo vermelerine yardımcı olmak amacıyla sindirim sistemlerine yapılan cerrahi müdahalelere verilen isimdir. Obezite cerrahisi belirli bir kilonun üzerinde kişilere uygulanmaktadır. Ameliyatla ilgili uygunluğunuz ve detaylı bilgiyi hekiminize başvurduğunuzda alabilirsiniz. Bizler tüm hastalarımız ile birer aile gibiyiz. Ameliyat sonrası da hiç bir zaman hastamızla irtibatımızı kesmiyoruz. Onların durumunu sürekli takip ediyoruz. Onlar da bir sorunla karşılaştığında 7-24 bizlere ulaşabiliyor. Ben bir hekim olarak kişilerin özellikle kiloyla birlikte gelişen sağlık sorunlardan kurtulmak için mutlaka obezite cerrahisi hakkında bilgi alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.