200 yıllık ahşap çivisiz camiye restorasyon

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan tarihi çivisiz ahşap cami restore edilecek.

19 Mayıs ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak imal edilen tarihi ahşap cami, 19 Mayıs Belediyesi tarafından tavandan zemine, duvardaki süslemelerden çevre düzenlemesine kadar büyük bir titizlikle ele alınıp aslına uygun bir şekilde restore edilerek ibadete açılması planlanıyor.

Tarihi 18. yüzyıla dayanan ahşap tekniği ile kestane ağacından yapılan ahşap cami için 19 Mayıs Belediyesi restorasyon projesi çalışmalarına başladı. Tarihi caminin, 19 Mayıs ilçesinin tek ahşap camisi olduğunu belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçemizde yaklaşık olarak 200 yıllık olduğu düşünülen ve tamamen ahşap olarak inşa edilen bu camimizin 2013 yılında yine 19 Mayıs Belediyesi olarak çevre düzenlemelerini gerçekleştirmiştik. Camimizin bugüne kadar ibadete açılması için birçok girişimde bulunmamıza rağmen hayata geçiremedik. 19 Mayıs Belediyesi olarak restorasyon projesi hazırlatarak bu tarihi eseri ibadete açmak istiyoruz. 19 Mayıs ilçemiz, Nebiyan Dağı'yla, Kuş Cenneti'yle, su basar ormanlarıyla, Sarı Gazel Tabiat Parkı'yla, sahiliyle birçok yerli ve yabancı turist çekmekle birlikte, ahşap camimizin restorasyonunun ardından bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.