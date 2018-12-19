Dr. Ayhan Dağdemir, 2008 yılında kurulan Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezinde bugüne kadar 200'den fazla vakaya nakil yapıldığını söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezinin kuruluşunun 10. yılı, Tıp Fakültesi Pembe Salonda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Merkez sorumlusu Prof. Dr. Canan Albayrak'ın bilgilendirici sunumunun ardından kök hücre naklinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

“2008 yılından bu yana 200'den fazla vakaya nakil yapıldı”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, 2008 yılında kurulan Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezinin, 200'ün üzerinde vakaya nakil gerçekleştirdiğini belirterek, “Kurulmasında emeği geçen Prof. Dr. Kemal Baysal'a ve tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluğunu devraldığımız merkezimizin, daha da gelişerek hizmet vermeye devam etmesini diliyorum” dedi.

Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Canan Albayrak ise yaptığı sunumla kök hücre, kök hücre nakli, kök hücre bağışlama şartları ve merkezin kök hücre nakil deneyimleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Nakillerin yüzde 75'i akraba dışı nakiller”

Kök hücrenin, yaşam boyunca kan hücresi ürettiğini kaydeden Prof. Dr. Canan Albayrak, sağlıklı bir insandan alınan kök hücreyle; lösemi, talasemi majör gibi pek çok ciddi kan hastalığının tedavi edilebileceğinin altını çizdi. Kök hücre naklinin terminolojisi ve nakil için uyumlu kök hücre arama süreci hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Albayrak şöyle devam etti: “Kök hücreler periferik kan, kemik iliği ve kordon kanından elde ediliyor. Nakil için uygun kök hücre bulmak içinse ilk önce hastanın akrabalarının taraması yapılıyor. İlk önce kardeşlere daha sonra anne babaya ve ikinci derece akrabalara bakılıyor. Kardeşin uyumlu çıkma ihtimali diğer akrabalara oranla daha yüksek ama genel orana bakıldığında akraba nakilleri toplam naklin yüzde 25'ini oluşturuyor. Nakillerin yüzde 75'i akraba dışı nakillerden oluşuyor. Aile içinde uygun ilik yoksa yurt içi ve yurt dışı ilik bankalarında tarama yapılıyor. Tercihimiz 10 da 10 uyum ama 10'da 9 uyumu da tercih edebiliyoruz. Çok özel durumlar hariç 10'da 8 uyumu kabul etmiyoruz.”

“Merkezimizde Türkiye'nin en uzak şehirlerinden hastalara da nakil yapıldı”

Kök hücre bağışçısının sağlık taramalarına, nakil sürecinde ve sonrasında hastanın tetkiklerine ve hastanın enfeksiyon kapmaması için gerekli koşullara çok dikkat ettiklerinin altını çizen Canan Albayrak, OMÜ Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezinin kuruluşundan itibaren verdiği hizmetleri sayısal verilerle paylaştı. Merkezin, Türkiye'nin 9. çocuk kök hücre nakil merkezi olarak kurulduğunu belirten Albayrak, “İlk nakil 2009 yılının Şubat ayında gerçekleşti. 2015 yılının Mart ayından itibaren de akraba dışı nakiller yapılmaya başlandı. Ayrıca biz bölgesel bir merkez olarak görülsek de Türkiye'nin en uzak şehirlerinde hastalara bile nakil yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kök hücre naklinde Türkiye'de ciddi gelişmeler var”

Türkiye'de nakil merkezlerinin sayısının hızla artarak 25'e ulaştığını işaret eden Prof. Dr. Canan Albayrak, “Kök hücre nakli ve bağışı her ne kadar Avrupa ve Amerika'da çok gelişmiş olsa da son yıllarda Türkiye'de de ciddi gelişmeler var. Son iki yılda kök hücre bağış sayısı 50 binden 300 bine çıktı. Yine Sağlık Bakanlığı ile Kızılay, ilik bankalarını geliştirmek için ortak bir protokol imzalayarak Türkkök'ü kurdu” diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Albayrak'ın sunumunun ardından, kök hücre naklinde emeği geçen tüm bölümlere teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, akademisyenler, Tıp Fakültesi Hastanesi personeli, hastalar ve hasta yakınları katıldı.