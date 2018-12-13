2018 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan '2018 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması' Samsun'da başladı.

13 - 16 Aralık 2018 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan 2018 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması bugün start aldı. İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen dev şampiyonaya engelli sporcuların da aralarında bulunduğu 835 sporcu katıldı. Klasik yay-makaralı yay, büyükler-gençler, bay-bayan kategorilerinde yarışan sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiler. 2018 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması'na Samsun'dan Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü ve Kuzey Okçuluk Kulübünden toplamda 59 sporcu yarışacak.

4 gün sürecek şampiyona 16 Aralık'ta yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.