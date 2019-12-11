Doğunun zengin kültürel mirasları; 1001 Gece Masalları'nın 650. yılına özel Türk edebiyatının önemli şairi Nesimi'nin 1001 Gece Masalları ve Nesimi bale eserleriyle 14 Aralık 2019 Cumartesi akşamı SAMDOB sahnesinde prömiyer yapıyor. Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği 1001 Gece Masalları bale eseri ve Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı “Nesimi” bale eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla sahneye uyarlanacak.

Orta Doğu'nun edebi hazineleri; “1001 Gece Masalları” ve İmameddin Nesimi'nin hayatının anlatıldığı “Nesimi” bale eserleri, Fikret Amirov'un melodileriyle, Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro, Bale ve Orkestra Sanatçıları'nın performanslarıyla sahneye taşınacak. 2019 yılının son prömiyeri “1001 Gece Masalları ve Nesimi” bale eserleri, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da Aydın Gün Salonu'nda perdelerini açıyor. Eser ikinci kez 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de sahnelenecek.