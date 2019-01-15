2019'un ilk opereti “Arşın Mal Alan”

Sanat sezonu boyunca birçok farklı eser sahneye koyan SAMDOB, Azerbaycan operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un eseri “Arşın Mal Alan” operetini tekrar sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İki perdeden oluşan ”Arşın Mal Alan” opereti 17 Ocak 2019 Perşembe günü Aydın Gün Sahnesinde sahnelenecek.

Bestesi ve librettosu Üzeyir Hacıbeyov'a ait olan eserde sanatçı, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlemekle kalmayıp, dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuyor. Operette eski adetlerin yanlışlığı besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor. Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye koyulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone yaparken, koro şefi Onur Altıparmak. “Arşın Mal Alan” operetinin dekor uyarlaması Hakkı Kandır'a, kostüm uyarlaması Aydan Çınar'a, koreografisi Özgün Barılı'ya, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a, metin uyarlaması Şenol Talınlı'ya ait.

Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görmesinin yasak olmasından şikayet etmesiyle başlar çünkü eski adetlere göre, evlenecek olan kadın ve erkek birbirlerini önceden göremezler. Evleneceği kadını önceden görmeyi kafaya koyan Esger, o devirde kadınların yüzlerini saklamadıkları kumaş satıcısı kılığına girmeye karar verir. En yakın arkadaşı Süleyman ile beraber Soltan Bey'in konağına gider ve Gülçöhre'yi ilk kez orada görür. Evlerine gelen kumaş satıcısına aşık olan Gülçöhre artık başkasıyla evlenemeyeceğine karar vermiş. Kızını kumaş satıcısına vermek istemeyen Soltan Bey, Süleyman'ın zengin ve genç bir tüccarın kızına talip olduğunu söylemesiyle düğün hazırlıklarına başlar. Sevmediği biriyle evlenmek istemeyen Gülçöhre'nin intihar etmeyi düşünmeye başlamasıyla olaylar karmaşık bir hal alır.

“Arşın Mal Alan” opereti 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesinde gerçekleştirilecek.