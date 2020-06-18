"2020 Yılı Yaz Kur'an Kursları" uzaktan eğitimle yapılacak

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, 2020 Yılı Yaz Kur'an Kursları'nın uzaktan eğitimle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Korona virüsü salgını nedeniyle Yaz Kur'an Kursları bu yıl uzaktan eğitim ile düzenlenecek. Kurslara öğrenciler internet üzerinden başvuracak. 29 Haziran'da başlayacak eğitimler Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden 6 hafta boyunca sürecek. Öğrenciler, internet üzerinden başvurunun ardından kendilerine en yakın il ve ilçe müftülüğünden Yaz Kur'an Kursu ders kitaplarını temin edebilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kurslarımız uzaktan eğitimle düzenlenecek. Yaz Kur'an Kursu eğitim programları Diyanet TV ekranlarında 29 Haziran 2020 tarihinde başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Öğrenci kayıt ve takip işlemleri 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfası üzerinden yapılacak. Kayıt yaptıran öğrencilere en yakın müftülüğü başvurmaları halinde yaz Kur'an Kursu kitapları ve Diyanet Çocuk dergisi ücretsiz olarak verilecektir. Bu kitaplar online ortamda da bulunabilecektir. Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimizin kayıtlar başladığında bu kurslara başvurmalarını bekliyoruz” dedi.