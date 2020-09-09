2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı

ÜNİ-DOKAP üyesi üniversite rektörlerinin, video konferans yöntemiyle internet üzerinden bir araya geldiği toplantının gündemini, “Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi” konusu belirledi. Toplantıya; ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu katıldı.

Toplantının gündemini oluşturan eğitim-öğretim süreçleri hakkında görüşlerin bildirilmesinin ardından yapılan genel bir değerlendirmeyle toplantı sona erdi.