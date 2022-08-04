2021 Yılı Buzağı Desteklemesi üreme parametresi değiştirildi

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum desteklemelerine ilişkin kararın 4. maddesinin ilgili alt bildirimine göre; ‘Programlı aşılarını tamamlamış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş, etçi ve kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/ baş ödenir' ibaresi yer almaktadır. Yine Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (Tebliğ No: 2021/43) 4. maddesinin ilgili bendinde; ‘Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510- 810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235- 450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından ve e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı ölü doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama olarak kabul edilir. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz. Embriyo transferi sonucu doğan buzağıları kapsamaz' denilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum desteklemelerine ilişkin kararın 4. maddesinin ilgili bendinde yer alan ‘810 gün' ibaresi ‘960 gün' şeklinde, ‘450 gün' ibaresi de ‘600 gün' şeklinde değiştirilmiştir. Yine Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nin (Tebliğ No: 2021/43) 4. maddesinin ilgili bendinde yer alan ‘510-810 gün' ibaresi ‘510- 960 gün' şeklinde, ‘235-450 gün' ibaresi ‘235-600 gün' şeklinde değiştirilmiştir. Bu karar ve Tebliğ 04 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir” dedi.