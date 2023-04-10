2022 yılında 24 bin 721 hayvan tedavi edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2022 yılında 1197'si operasyon olmak üzere toplamda 24 bin 721 hasta hayvanın tedavisini başarıyla gerçekleştirdi.

OMÜ Hayvan Hastanesi'nin hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı aynı zamanda Veteriner Fakültesi Cerrahi Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi olan Kamil Serdar İnal, hastanede yapılan yenilikleri, açılan yeni bölümleri ve uygulanan yeni sistemleri paylaştı.

“Bölgenin en donamlı hayvan hastanelerinden biriyiz”

Karadeniz Bölgesi'nin en donanımlı hayvan hastanelerinden biri olduklarını belirten Başhekim Yardımcısı Kamil Serdar İnal, “Başta Samsun olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den hasta kabul ediyoruz. Farklı illerden yoğun talep oluşması hasta hayvan sayımızın da sürekli olarak yükselmesini neden oluyor. Ayrıca Gürcistan gibi ülkelerden gelen hasta hayvanların tedavisini yapıyoruz. Daha fazla hayvan iyileştirmek veteriner hekim olarak bizleri çok mutlu ediyor. Hastanemiz klinik bilimleri beş tane ana bilim dalından oluşuyor. Bu kliniklerimiz; cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji son olarak ise yeni açılan yabani hayvan hastalıkları bölümlerinden oluşmaktadır" diye konuştu.

“2022 yılında 24 bin 721 hayvanı tedavi ettik”

Dr. Öğretim Üyesi İnal hastanede birçok hayvanın şifa bulduğunu belirterek, "Hayvan hastanemizde 2021 yılında 881'i operasyon olmak üzere toplamda 11 bin 212 tedavi gerçekleştirdik bu sayıyı 2022 yılında ise 1197'si operasyon olmak üzere toplamda 24 bin 721 tedavi sayısına yükselttik. 2023 yılındaki sayısal verilerin de bir önceki yıla göre artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Tüm branşlarda cerrahi operasyon yapılıyor. Hastanemiz 7 gün 24 saat acil hizmeti vermektedir. Rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonları da hastanemizde büyük rahatlıkla uzman ekipler tarafından yapılıyor. Onun dışında basit aşı, çip, parazit uygulamaları hastanemizde uygulanmaktadır. Gereken bütün hizmetleri hayvanların iyileştirilmesi için seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Online randevu sistemi etkin hizmet vermemizi sağladı”

2023 yılı itibariyle online randevu sistemine geçerek etkin bir hizmet verdiklerini belirten Kamil Serdar İnal, “Uygulama sayesinde hasta sahipleri öncelikle sisteme giriş yaparak hastalarını tanımlıyorlar. Bu hastaları bize neden getirdiklerini dair bir bölümü doldurup ilgili tedavi bölümünü seçiyorlar. Bu durum bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Biz sabah işe başladığımızda hangi hastanın hangi saatte geleceği, hangi şikâyetlere başvurduğunu direkt görebiliyoruz. Bu sayede hastalara uzmanlık gerektiren bir sağlık çalışanımızı yönlendiriyoruz. Hasta sahiplerinin bekleme süresini de azaltarak etkin bir hizmet sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.