Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" 19 Mayıs ilçesi Ballıca 60. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapıldı.

Çalıştay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'un açılış ve bilgilendirme konuşması ile başladı. Demirkol yaptığı konuşmada, "Hızlı ve baş döndürücü bir gelişmenin yaşandığı günümüzde eğitimin bu değişimin dışında kalması düşünülemez. Dolayısıyla bu değişimde biz de her alanda olmak durumundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un Ekim ayında Eğitim Vizyon Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşmışlardır. Cumhurbaşkanımız Eğitim Vizyonu Belgesi'nden büyük bir heyecan duyduğunu belirtmişlerdir. Gerçekten önemli ve eğitime yeni bir bakış açısı getiren belge. Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde getirmeyi planladığı değişikliklerle ilgili çalışmaları zaten yapmaktadır. Ancak yapılacak düzenlemelerde öğretmenlerimizin, velilerimizin, idarecilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de önemsediğini ortaya koymuştur. Bugün sizlerin yapacağı çalışmaları biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe raporu haline dönüştürüp Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderceğiz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürümüz de ilçe raporlarını ortak bir rapor haline getirip bakanımıza sunacaklardır. Dolayısıyla bugün ortaya koyacağınız çalışma bu yüzden çok önemli" dedi.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Özdemir, İlçe Müftüsü Emin Papan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Caner Can Koç ve Osman Demirpençe, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nın tüm ilçelerde yapılması planlanıyor.