2023 YKS başvuru ücretleri belediyeden

Samsun'un Canik Belediyesi, 'ilçedeki ihtiyaç sahibi' öğrencilerin 2023 YKS başvuru ücretlerini karşılıyor.

Canik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede örnek çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Önceki yıllarda ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru desteği sağlayan Canik Belediyesi, bu yıl da YKS başvuru desteğini sürdürüyor. Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve 2023 YKS'ye başvuruda bulunacak olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin 21 Mart 2023 tarihine kadar Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.

“Gençliğe yapılan yatırım geleceğimizin inşasıdır”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ikamet eden ve 2023 yılı YKS'ye başvuruda bulunacak olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerinin Canik Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı. Sandıkçı, “Öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde eğitim almaları için büyük bir özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki geleceğe yön verecek olan bugünden kendini geliştiren, yetiştiren genç nesillerimizdir. Onların nitelikli eğitim alması için gerekli ortamı sağlamak, imkânları hazır hale getirmek, donanımlı bireyler olarak geleceğimize kazandırmak büyük bir önem arz etmektedir. Gençliğe yapılan yatırım geleceğimizin inşasıdır. Hedeflerini ve ideallerini gerçekleştirmek adına büyük bir adım atarak yükseköğrenim hayatına başlayacak olan ilçemizde ikamet eden, maddi imkânları kısıtlı öğrencilerimizin YKS başvuru ücretlerini karşılıyoruz” dedi.

Eğitime tam destek

İlçede gençlerin eğitimine yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin nitelikli ve kaliteli bir şekilde eğitim almaları adına ilçemizde birçok seçkin projeyi hayata geçirdik. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs ve eğitimler düzendik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Sınavlarda derece alan öğrencilerimize çeşitli ödüller verdik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda öğrencilerimize sınav ücretleri konusunda destek oluyoruz. Gençlerimize her zaman dediğimiz gibi destek bizden başarı sizden. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Tüm öğrencilerimize girecekleri üniversite sınavlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.