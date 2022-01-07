İhlas Haber Ajansı

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22 evden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Samsun’da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis bölgesinde bulunan 16 yazlık evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen A.G. ve Ü.Ş. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ş.'nin ayrıca S.A., M.K. ve K.Ç. ile birlikte Atakum ilçesinde jandarma bölgesinde 7 ayrı ev ve yazlıktan hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı, S.A., M.K. ve K.Ç. de jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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