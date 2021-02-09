23 derecenin görüldüğü Samsun'a kar yağışı geliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da uzun süredir mevsim normallerini üzerinde seyreden ve bugün 23 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının ardından hava sıcaklıları, hafta sonu ile birlikte 19 derece birden soğuyarak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekliyor.

Bu yıl Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da tam anlamıyla kış yaşanmadı. Geçen yıldan itibaren meteorolojik kuraklığın yaşandığı Samsun'da yağış miktarı da geçen yıllar ortalamasının altında kalmıştı. Kış aylarında 23-24 dereceleri gören Samsun'da hava sıcaklıklarının Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle yerini kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu Samsun'a kar geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları tarafından yapılan bilgilendirmede, “Bugün Samsun'da parçalı bulutlu bir haça olacak. Çarşamba günü çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağış bekliyoruz. Perşembe günü parçalı az bulutlu bir hava var. Cuma gününden itibaren ise yağış beklentimiz var. Cuma günü merkeze yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kısımlara karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. Cumartesi günü Samsun merkezde kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde yağış olacak. Pazar gününün tamamında da kar yağışı bekliyoruz” denildi.

Hava sıcaklıkları 19 derece birden düşecek

Hava sıcaklıklarının hafta sonu oldukça düşeceğinin altını çizen uzmanlar, şu bilgileri verdiler:

“Salı günü itibariyle hava sıcaklıkları 23 derece oldu. Çarşamba günü hava sıcaklığının 20 derece olmasını bekliyoruz. Perşembe günü de 21 derece beklentimiz var. Cuma günü Samsun'da hava sıcaklığı 17 derece olacak fakat bu sıcaklık sabah ve öğle arasındaki dilimde görülecek. Öğleden sonra rüzgarın dönmesiyle beraber sıcaklık aniden düşecek. Cumartesi günü sıcaklığın 4 derece olmasını, Pazar günü de sıcaklığın en yüksek 4 derece olmasını bekliyoruz. Samsun'da havaların soğuması Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası neticesinde olacak. Bir sonraki hafta da havaların soğuk geçmesi ve kar yağışlı olmasını bekliyoruz.”

Samsun'da bu kış merkeze 1 defa kar yapışı düşerken, karın zeminde kalma süresi ise çok kısa oldu.