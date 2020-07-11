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23 kök Hint keneviri ile yakalanan şahıs serbest kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 23 kök Hint keneviri ile yakalanan şahıs işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 kök Hint keneviri ile yakalanan şahıs işlemlerinin ardından serbest kaldı.


Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.İ. isimli şahsın Hint keneviri ektiği bilgisine ulaşıldı. Şahsa ait Karpuzlu köyü, İshaklı Mahallesi ve aracında yapılan aramalar sonucunda Karpuzlu köyündeki tarlasında sebzelerin arasına ekilmiş boyları 100 cm olan 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

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