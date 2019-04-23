Samsun'da Kazım Orbay İlkokulunda düzenlenen 23 Nisan etkinliği büyük ilgi gördü.

Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan ve bin 700 öğrencinin eğitim ve öğrenim gördüğü Kazım Orbay İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik ve kermes düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğrenci velileri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler etkinlikte çeşitli yörelere ait birbirinden güzel halk oyunları gösterisi düzenleyip, geri dönüşüm sergisi düzenlendiler, dans gösterisi düzenleyip şarkı ve türkü söyleyip şiir okudular.

Bu yılki 23 Nisan etkinliğinin daha da ilgi gördüğünü belirten okul müdürü Şahin Akın, "Dünyada tek olan 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla okulumuzda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve eğlencenin yanı sıra hediye çekilişi de düzenledik. Bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.