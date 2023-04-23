23 Nisan Kavak'ta coşkuyla kutlandı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kavak'ta da coşkuyla kutlandı.

Atatürk Parkında anıta çelenk sunumuyla başlayan program

Kavak Yaşar Doğu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla ardından Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve ilçe çe protokolünun tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yaparak tüm öğrenci ve misafirlerin bayramlarını kutladı. Programda ayrıca Kavaklı okul öğrencilerinin gerçekleştirdiği çeşitli gösterileri de büyük bir beğeni ile izlendi.

Programa, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri. Öğretmenler, öğrenciler ve Kavaklı vatandaşlar katıldı.