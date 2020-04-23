İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 Nisan'a sade kutlama

Samsun’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100.

Samsun'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve okul müdürleri katıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi de limana demir atarak kutlamalara iştirak etti.


Tören boyunca maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.