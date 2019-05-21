“24 bin ton atık çamur, çimento fabrikalarına yakıt oluyor”

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, 22 adet atıksu tesisinden çıkartılan 24 bin ton atık çamurun yüzde 90'ının çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu 2019 yılının 2. Birleşiminin 1. Oturumu Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığında yapıldı. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda SASKİ Genel Kurulu 1. ve 2. başkanvekili seçimi, SASKİ Genel Kurul 2 asil 2 yedek katip üye seçimi, SASKİ komisyon üyeleri belirlenmesi, SASKİ 2018 yılı faaliyet raporu onaylanması, SASKİ 2018 yılı denetçi raporu onaylanması, SASKİ 2018 yılı bilançosu ve kesin hesabı, yönetmelik teklifi, su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile teklifi ile kredi kullanılması ile tekliflerini içeren maddeler görüşüldü. Görüşülen maddelerden komisyonlara havale olacak maddelerin tamamı oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Faaliyet Raporu oylamasından sonra açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, önemli bilgiler verdi.

“Abone sayısı nüfus artış hızının 4 katı”

Abone sayısının sürekli arttığını ifade eden SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Güncel abone sayımız 493 bin. Son yıllarda abone sayımızda hızlı bir artış görülüyor. Ortalama yüzde 5 oranında abone sayımız artıyor. Bu nüfus artış hızımızın yaklaşık 4 katına denk geliyor. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'de kayıp-kaçak oranımız geçen yıla oranla yüzde 1 düşerek yüzde 36 civarına indi. Bu yıl daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. 22 adet içme suyu artıma tesisimiz var. Bu artıma tesislerinden günde 317 bin m3 suyu şehrimize veriyoruz. Bu tesisler için yaklaşık 5 milyon TL enerji giderimiz var. Bunlara bağlı laboratuvar 29 bine yakın numuneyi analiz ettik. En önemli su kaynağımız Çakmak Barajı'nda 126 milyon m3'lük bir biriktirme hacmi var. Bu hacmin yüzde 86'sı dolu. Bu da yaklaşık 110 milyon m3 yapıyor. Yani yakın gelecekte bir su sıkıntımızın olmayacağını gösteriyor. Ayrıca 22 adet de atıksu tesisimiz bulunuyor. 200 bin m3'e yakın suyu arıtabiliyoruz. Bu tesisler için harcadığımız enerji gideri yaklaşık 6 milyon TL. Bunun 2 milyon 300 nin TL'lik kısmını çevre kanununun 29. maddesine istinaden teşvik olarak geri alıyoruz” dedi.

“24 bin ton atık çamur, çimento fabrikalarına yakıt oluyor”

Atıkları geri dönüşüme kazandırmada oldukça başarılı olduklarını vurgulayan Fatih Yıldız, “Atıksu artıma tesislerinde oluşan 24 bin ton bir çamurumuz var. En önemli atığımız da budur. Bunu da işlettiğimiz Çamur Kurutma Tesisinde yüzde 90 oranında kurutup, çimento fabrikalarına yakıt olarak veriyoruz. Böylece sıfır atık prensibine çok yakın olarak atıklarımızı işletiyoruz. Köylerin mahalleye dönüşmesinin ardından çok sayıda hane hizmet alanımıza dahil oldu. Bunun büyük bir kısmına geçen yıldan bu zaman su götürülmüştür. Sadece 23 mahallemizde projelendirme çalışmaları tamamlandı. 25'inde devam ediyor. 60 mahallede de etüt proje çalışmamız devam ediyor. Yani 108 mahallemize su götürmek için çalışmalar devam ediyor. Çarşamba Atıksu Tesisi için 15 milyon euro tutarındaki hibe kredimiz AB tarafından onaylandı. Müşavirlik ihalemiz yapıldı. Yapım ihalemiz yakın gelecekte tamamlanacak. Bu vesile ile Samsun'dan Karadeniz'e arıtılmamış bir atığın gitmesi tamamen engellenecektir” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de çok başarılı bir 19 Mayıs programını geride bıraktıklarını belirterek, yeni SASKİ meclisinin ve genel kurulunun hayırlı olmasını diledi.

SASKİ Komisyonu 22 Mayıs'ta saat 15.30'da yapılacak.