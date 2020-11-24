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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uyularak Alaçam Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 10.30'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.


Programa Belediye Başkanı İlyas Acar, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, Milli Eğitim personeli, kamu kurum kuruluş yetkilileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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